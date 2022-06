Lost In Play - L'aventure au style de dessin animé dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Le studio Happy Juice Games a profité du Future Games Show pour donner des nouvelles de son Point' & Click Lost In Play sur Nintendo Switch et Steam. Si nous savions que le titre était attendu dans le courant de l'été, le dernier trailer présenté lors de l'événement confirme que le jeu sera de sortie à partir du 10 août 2022 sur l'eShop. Pour en découvrir davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Lost in Play est une aventure pleine d'entrain dans laquelle un frère et une sœur explorent des paysages de rêve et se lient d'amitié avec des créatures magiques. Perdus dans leur imagination, les frères et sœurs Toto et Gal doivent travailler ensemble pour résoudre des énigmes et retrouver le chemin de la maison. Il s'agit d'une aventure unique en son genre, en 2D, destinée aux familles et conçue pour raviver l'esprit de nostalgie des joueurs.

Caractéristiques de Lost in Play :

Une mystérieuse aventure d'énigmes animée avec des visuels étonnants de style cartoon.

Des créatures magiques et magnifiques.

Pas de texte ni de dialogue - tout est communiqué visuellement d'une manière attachante et universelle.

Inspiration de séries télévisées telles que Gravity Falls, Hilda et Over the Garden Wall.

Participez à une variété d'activités créatives uniques ; jouez aux cartes avec des gobelins, créez un dragon et apprenez à un mouton à voler.

Plus de 30 puzzles et mini-jeux uniques.

Lost In Play sera lancé sur Nintendo Switch et Steam le 10 août 2022 au prix de 19,99 $/17,99 €/15,49 £.