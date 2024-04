Lorelei And The Laser Eyes - Les créateurs de Year Walk et Device 6 de retour avec une nouvelle aventure sur Nintendo Switch

Déjà connu pour Year Walk et Device 6, le studio Simogo est de retour en 2024 avec une nouvelle aventure originale dénommée Lorelei And The Laser Eyes. Se présentant comme un mélange d'aventure et d'énigmes, le titre sera disponible le 16 mai prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch, et invitera notre protagoniste dans un hôtel mystérieux où résoudre des énigmes lui permettront d'avancer.

Invitée par un homme excentrique à participer à un projet dans un vieil hôtel quelque part en Europe centrale, une femme se retrouve impliquée dans un jeu d'illusions, toujours plus dangereux et surréaliste. Vous voici à votre tour convié à plonger dans cet univers parallèle, au cœur d'un mystère non linéaire constitué d'une multitude de casse-têtes uniques qu’il vous faudra surmonter pour espérer résoudre l’énigme de Lorelei and the Laser Eyes.