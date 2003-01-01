Lords of the Fallen II s'offre une sortie sur Nintendo Switch 2

Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, le développeur indépendant CI Games va porter son soulslike, Lords of the Fallen, sur une console Nintendo. Attendu sur Nintendo Switch 2 dans le courant de l'année 2026, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Lords of the Fallen II sur Nintendo Switch 2 offre des graphismes impressionnants, notamment grâce au moteur Unreal Engine 5, et tant en mode portable qu'en mode sur station d'accueil avec un débit stable de 30 images par secondes. Grâce aux technologies Nanite et Lumen, le titre propose des modèles à plus haute résolution et un éclairage global entièrement dynamique, ainsi que d'autres optimisations sur mesure, le tout rendu possible par une coordination technique minutieuse entre l'équipe de développement, Epic et Nintendo.

Avec Lords of the Fallen II, CI Games entend proposer une évolution « plus audacieuse, plus courageuse et plus sanglante » de sa franchise vedette, en s'appuyant directement sur les nombreux retours de la communauté concernant le titre de 2023, et sur les enseignements tirés de plus de 70 mises à jour. Cette suite approfondit encore davantage son style de combat agressif caractéristique grâce à de nombreuses améliorations. Lords of the Fallen II est conçu pour offrir une expérience de jeu plus rapide, plus réactive et plus satisfaisante que jamais, avec des exécutions brutales, des capacités de combat élargies et des démembrements saisissants.

Cette suite proposera également un royaume d’Umbral plus immersif que jamais, un univers plus riche et plus varié, une liste d'ennemis considérablement élargie avec des factions propres à chaque biome, et des combats de boss plus dynamiques. Un mode coopératif avec progression partagée sera disponible dès la sortie.