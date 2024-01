Lords of Exile - Une nouvelle aventure 8-bit débarque pour la Saint Valentin sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête de nouveaux jeux rétro, Squidbit Works vous propose de découvrir en février leur dernier jeu Lords of Exile. Disponible à partir du 14 février , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Dans des temps anciens et troublés en Extrême-Orient, les terres d'Exilia étaient peuplées de créatures de la nuit et de samouraïs. Au cœur de ce cruel conflit, seul un chevalier maudit assoiffé de sang pouvait apporter de l'espoir et vaincre les ténèbres.

Caractéristiques principales

Niveaux

Explorez 8 niveaux à la conception linéaire classique, proposant chacun des obstacles éprouvants et des ennemis à affronter. À la fin de chaque niveau, vous affronterez un puissant boss qui mettra vos capacités à l'épreuve. Dans la peau de Gabriel, vous recevrez une capacité après avoir vaincu chaque boss, qui vous permettra de progresser davantage et de relever de plus grands défis.

Variété de gameplay

Expérimentez une grande variété de mécaniques comme le lancer d'armes, le combat au corps à corps, les coups d'estoc, les sauts et les dash. Débloquez les pouvoirs de la malédiction de Gabriel pour améliorer vos aptitudes. Jouez dans la peau de Gabriel et de Lyria, offrant tous les deux une expérience de jeu unique à la rejouabilité infinie.

De plus, une fois que vous aurez terminé le jeu avec Gabriel, vous débloquerez deux modes supplémentaires : le mode Speedrunner et le mode Boss Rush. Et le meilleur pour la fin : vous pourrez profiter de ces modes avec Gabriel, mais aussi avec Lyria pour encore plus d'amusement !

Esthétique et sons rétro

Replongez-vous dans l'époque des jeux classiques avec une physique rétro 16-bits et des commandes claires. L'époustouflant pixel-art 8-bits du jeu, ses animations rapides rappelant la japanimation, ses effets spéciaux et sa bande-son 8-bits complètent l'expérience rétro immersive proposée.