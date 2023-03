Lord Winklebottom Investigates s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en juillet 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Lord Winklebottom Investigates s'offre en 2023 une version physique grâce à un nouveau partenariat entre Funstock et CaveMonsters. L'occasion sera donc parfaite pour ceux étant allergique au tout dématérialisé comme votre serviteur de vous plonger dans ce jeu d'enquête atypique. Les versions physiques seront officiellement disponibles en septembre 2023 au prix de 34,99€

Nous sommes dans les années 1920 et le détective le plus en vue du moment est sur le point d'embarquer dans l'affaire la plus complexe à laquelle il ait été confronté jusqu'ici. Une mystérieuse invitation sur une île isolée débouche sur un horrible meurtre et une course contre la montre pour retrouver le tueur. Heureusement, dans ce monde si différent du nôtre, nul n'est mieux indiqué pour résoudre cette affaire que le grand détective et gentleman-girafe, Lord Winklebottom !

Rejoignez Lord Winklebottom et son fidèle compagnon le Dr Frumple dans une enquête au cours de laquelle ils vont devoir réussir à élucider le meurtre d'un vieil ami de Winklebottom. Découvrez des indices, interrogez des suspects et résolvez des énigmes afin de faire toute la lumière sur l'affaire, capturer l'assassin et révéler le terrifiant secret qui se cache au cœur de l'île de Barghest !