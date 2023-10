Lord Winklebottom Investigates s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Lord Winklebottom Investigates vient finalement de s'offrir une version physique grâce à un partenariat entre FunStock, le développeur CaveMonsters et Just For Games. Disponible depuis le 6 octobre 2023 sur Nintendo Switch et sur PS4, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Lord Winklebottom Investigates :

Nous sommes dans les années 1920 et le plus grand détective du monde est sur le point de se lancer dans son affaire la plus difficile. Heureusement, dans ce monde qui n'est pas tout à fait le nôtre, personne n'est mieux placé pour résoudre l'affaire que le grand détective et gentleman girafe, Lord Winklebottom.

Une mystérieuse invitation sur une île isolée débouche sur un meurtre atroce et une course contre la montre pour retrouver le tueur. Rejoignez Lord Winklebottom et son fidèle compagnon hippopotame, le Dr Frumple, alors qu'ils enquêtent sur le meurtre de leur vieil ami.

Découvrez des indices vitaux, interrogez des suspects et résolvez des énigmes pour résoudre l'affaire. Capturez le tueur et découvrez l'horrible et sombre secret au cœur de l'île de Barghest !