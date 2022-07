Lord Winklebottom Investigates - Une enquête atypique vous attend fin juillet sur Nintendo Switch

Amateurs de jeux d'enquêtes en Point'n Click, voici un nouveau titre qui risque de vous faire devenir chèvre. Cave Monsters vient de dévoiler ce jour un nouveau trailer pour son titre Lord Winklebottom Investigates attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 28 juillet 2022 . Comme une image vaut toujours mieux que 1000 mots pour ce genre de titre atypique, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Inspiré par des icônes de la littérature britannique comme Agatha Christie et Sherlock Holmes, Lord Winklebottom et son compagnon hippopotame buveur de thé, le Dr Frumple, vivront un voyage plein d'intrigues et de secrets qui tiendra les amateurs de mystère en haleine. C'est un jeu qui a du cœur, avec un scénario et un décor pleins de personnages bizarres et un humour qui ne dépareillerait pas dans un sketch des Monty Python ou de Blackadder.