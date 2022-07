LootLite - Explorez, pillez, mourrez et recommencez dans ce nouveau titre Arcade-Roguelike sur Nintendo Switch

Rien n'arrête la vague des roguelike en ce moment ! Nouveau challenger en approche, LootLite de JanduSoft et Isoca Games se présente à nous ce jour avec la parution d'un premier trailer. Expérimentez le genre Arcade-Roguelike en incarnant l'un des 8 héros mis à votre disposition pour traverser d'immenses donjons et faire main basse sur un maximum de trésors. LootLite est attendu pour le 28 juillet 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

LootLite est un arcade-roguelike dans lequel vous pouvez choisir entre huit héros différents pour tenter de récupérer les trésors volés. Voyagez à travers une péninsule pleine de secrets, de chemins cachés et de toutes sortes d'armes qui vous faciliteront la tâche.



Combattez, pillez, mourez et recommencez.



Ce que les nouveaux habitants découvrent dès leur arrivée sur la péninsule, c'est que les dragons volent tous les trésors qu'ils trouvent.

Dans chaque niveau, vous trouverez différents chemins. Combattez les hordes d'ennemis qui viendront vous tuer. Combattez, pillez, mourez et répétez, c'est un vrai Rogue-Like. Dans votre aventure, vous trouverez différents objets et armes qui vous aideront à récupérer les trésors.



Caractéristiques : Une expérience d'Arcade-RogueLike parfaite.

8 personnages déblocables.

Voyagez dans tous les coins de la péninsule à la recherche d'armes et de runes.

Jouez seul ou avec un ami en mode coopératif local.