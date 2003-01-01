Lootbound annoncé sur Nintendo Switch

Le studio ArtDock vient de dévoiler que Lootbound, son prochain Tactical-RPG Roguelike aura le droit à une version Nintendo Switch en plus des supports concurrents. Attendu dans le courant de l'année 2026 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

Bienvenue dans le monde de Lootbound, une aventure au tour par tour mêlant golems, dieux anciens, hasard et survie au plus profond des entrailles de la terre.

Vous incarnez un groupe de golems abandonnés, précipités dans les ténèbres avec pour seuls bagages quelques fragments de mémoire et un instinct obstiné de continuer à avancer. Votre objectif est de retrouver vos créateurs, de fuir les profondeurs et d’atteindre la surface.

Formez une escouade de quatre héros distincts. Chacun possède sa propre histoire, sa personnalité, sa classe et son arbre de compétences. Barde, guerrier, soigneur, mage — vos choix façonnent vos tactiques, et la progression débloque de nouvelles capacités et styles de jeu.

Avant chaque expédition, le destin lance les dés. Obtenez des bénédictions ou des malédictions qui influenceront toute votre aventure. Lootbound repose sur le risque et l’aléatoire : il s’agit de s’adapter à ce que le monde vous impose et d’en tirer parti.

Explorez des donjons plongés dans le brouillard de guerre. Découvrez et activez des obélisques — des défis indépendants proposant combats, butin et choix difficiles.

Chaque rencontre est une énigme tactique. Les capacités consomment des points d’action, et chaque décision compte. La victoire vous rapporte de l’équipement, mais votre inventaire est limité : il faudra donc faire des choix.

Ce qui fait sa différence :