Loop8: Summer of Gods - Le jeu de rôle narratif de Marvelous sortira le 6 juin 2023 sur Nintendo Switch

Marvelous Europe vient de confirmer de nouvelles informations ce jour sur la sortie de Loop8: Summer of Gods. Le jeu de rôle narratif s'est offert un tout nouveau trailer, avec à la clé une sortie désormais calée au 6 juin 2023 sur Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous. Pour rappel, une version physique sera également proposée par Just For Games sur le territoire francophone.

Loop8 : Summer of Gods est une aventure qui suit le protagoniste Nini et ses camarades de classe dans leur tentative de vaincre les Kegai, des entités démoniaques qui ont poussé l'humanité au bord de l'extinction. Élevé sur une station spatiale en panne appelée "Hope", Nini revient sur Terre pour passer son été à Ashihara, l'un des derniers sanctuaires de l'humanité. Doté de la "vue des démons", Nini peut utiliser son lien spécial avec les dieux pour réinitialiser le monde, chaque boucle lui permettant, ainsi qu'à ses alliés, de revivre le 8e mois encore et encore jusqu'à ce qu'ils y parviennent... ou que les Kegai les submergent entièrement.

À propos de Loop8: Summer of Gods :

Dans ce RPG de passage à l’âge adulte, incarnez Nini, un adolescent fraîchement débarqué sur Terre et à peine arrivé dans la pittoresque ville japonaise d’Ashihara en août 1983. Explorez la ville, liez-vous d’amitié avec ses habitants et affrontez les Kegai dans des combats au tour par tour dont les issues dépendent des relations que vous avez su tisser et des décisions que vous avez prises.

Utilisez les connexions spéciales de Nini avec les dieux pour réinitialiser ce monde, et chaque boucle permettra à Nini et à ses alliés de revivre le 8e mois encore et encore jusqu’à ce qu’ils puissent arranger les choses ou que les Kegai ne réussissent à les vaincre.

Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du monde, comment passerez-vous chaque jour ?