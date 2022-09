Loop8: Summer of Gods - Une nouvelle aventure spatiale et temporelle à venir sur Nintendo Switch

Nouvelle création du catalogue Marvelous, Loop8: Summer of Gods fera son arrivée en Europe dans le courant du printemps 2023 sur diverses plateformes, Nintendo Switch incluse. Pour découvrir plus en détail ce nouvel univers, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du titre ainsi qu'un descriptif complet.

Loop8 : Summer of Gods est une aventure qui suit le protagoniste Nini et ses camarades de classe dans leur tentative de vaincre les Kegai, des entités démoniaques qui ont poussé l'humanité au bord de l'extinction. Élevé sur une station spatiale en panne appelée "Hope", Nini revient sur Terre pour passer son été à Ashihara, l'un des derniers sanctuaires de l'humanité. Doté de la "vue des démons", Nini peut utiliser son lien spécial avec les dieux pour réinitialiser le monde, chaque boucle lui permettant, ainsi qu'à ses alliés, de revivre le 8e mois encore et encore jusqu'à ce qu'ils y parviennent... ou que les Kegai les submergent entièrement.

CARACTÉRISTIQUES