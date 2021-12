Loop Hero fête son lancement avec une bande-annonce spéciale Nintendo Switch

Ainsi après avoir remporté un succès critique, commercial et quelques récompenses, le jeu tactical à choix multiples dans lequel vous devrez organiser des expéditions d'aventuriers ad vitam eternam afin de briser cette boucle temporelle dans laquelle vous et vos aventuriers êtes pris, Loop Hero est enfin disponible sur Nintendo Switch. Initialement présenté lors de l'Indie World d'août dernier, le jeu fête sa sortie avec une bande-annonce spécialement façonnée pour la console hybride.

Proposé au prix de 14,99 euros sur l'eShop, le titre vous embarquera dans de folles aventures en boucles pour de nombreuses heures si l'on en croit les critiques de la version PC du jeu.

Brandissez un paquet de cartes mystiques en constante évolution et domptez-en la puissance incommensurable pour positionner des ennemis, des bâtiments et des obstacles naturels qui se dresseront sur le chemin de notre héros téméraire lors de ses expéditions infinies. Récupérez du butin pour équiper chaque classe de héros et aider ces guerriers chevronnés à affirmer leur suprématie sur le champ de bataille, puis agrandissez le camp des survivants pour tirer un peu plus votre épingle du jeu au cours de chaque aventure se déroulant au sein de la boucle. Vous seul pouvez briser ce cycle sans fin de désespoir... mais pour cela, vous devrez débloquer de nouvelles classes, des cartes inédites, ainsi que des avantages exclusifs et des gardiens perfides.

Aventure infinie : Avant chaque expédition en boucle, dont le chemin est généré aléatoirement, sélectionnez parmi des paquets de cartes et des classes de personnages déblocables. Aucune expédition ne ressemblera à la précédente.

Préparez votre lutte : Positionnez stratégiquement des cartes de bâtiments, d'obstacles naturels et d'ennemis le long de chaque boucle pour créer votre propre chemin semé d'embûches. Trouvez le juste équilibre entre les cartes afin d'augmenter vos chances de survie tout en récupérant un maximum de butin précieux et de ressources indispensables à votre camp.

Pillez et améliorez : Terrassez des créatures redoutables, emparez-vous d'un butin toujours plus puissant pour vous équiper à la volée et débloquez de nouveaux avantages en cours de route.

Développez votre camp : Gagnez des ressources à la sueur de votre front et transformez-les en améliorations pour votre camp, puis obtenez de meilleurs objets et pièces d'équipement chaque fois que vous terminez une boucle le long du sentier de l'expédition.

Sauvez le monde perdu : Faites mordre la poussière à des légions de boss-gardiens impies lors d'une saga épique où vous devrez sauver le monde et briser la boucle temporelle de la Liche !