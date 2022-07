Long Live the Queen - Bâtissez votre empire, ou mourrez et recommencez sur Nintendo Switch

Amateur de jeux de gestion comme pouvait le proposer la licence Princess Maker, le titre de Hanako Games Long Live the Queen s'apprête à sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch le 15 juillet prochain. Proposant diverses traductions dont le français, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Long Live the Queen sera proposé au prix de 9,99€.

Long Live the Queen mélange et rassemble trois genres : RPG, simulation et stratégie en une formule unique. Le gameplay consiste à choisir les compétences qu'Elodie apprend, puis à décider comment répondre à une série d'événements et de crises qui se produisent dans son pays. De nombreux choix ne sont pas disponibles ou conduisent à des résultats désastreux si Elodie n'a pas les compétences suffisantes pour gérer le problème efficacement, et chaque choix a des conséquences permanentes sur l'histoire et le pays."

Que le voyage commence

Elodie commence comme une jeune fille de quatorze ans, déprimée et effrayée par la mort de sa mère, sans aucune compétence à son actif mais avec un énorme potentiel de développement. Au fur et à mesure que le joueur gère ses humeurs et son entraînement, elle peut devenir un diplomate avisé, un tyran cruel, un chef de guerre fringant ou la maîtresse d'une magie aux pouvoirs dévastateurs.

Au début du jeu, Elodie découvre que sa mère contrôlait des pouvoirs magiques à l'aide d'un cristal Lumen, et que ce cristal devrait désormais revenir à Elodie. Cependant, son père lui interdit d'étudier la magie, affirmant que la magie est intrinsèquement dangereuse et qu'elle est responsable de la mort de sa mère. Si Elodie veut devenir un Lumen, elle devra d'abord trouver un moyen de contourner son père et de dérober son héritage caché. Mais est-il vrai que la magie ne peut mener qu'au malheur ? Long Live the Queen offre beaucoup : Il s'agit d'une simulation de leadership, qui implique intrinsèquement l'élaboration de stratégies pour déterminer vos priorités, et d'un jeu dans lequel vous jouez le rôle d'une princesse et investissez des points dans les compétences de son personnage au fur et à mesure de sa progression.

Beaucoup de joueurs qui jouent pour la première fois verront bientôt Elodie connaître une mort tragique... et puis encore et encore au fur et à mesure qu'ils tenteront différentes approches. Votre princesse peut mourir de plusieurs façons et vous pourrez remporter des succès en fonction du nombre de morts que vous aurez collectées.

Liste impressionnante de caractéristiques

Une histoire riche et captivante

RPG, stratégie et simulation

Magie et pouvoirs secrets

Plusieurs fins

Des acteurs intrigants ayant chacun leur propre programme politique.

Des mystères à découvrir

Des graphismes mignons

Des tenues à débloquer

Liste d'accomplissements

Cruauté, Humeurs, Compétences et Approbation

Humour noir

Pour Elodie, ses options sont généralement de finir comme reine, déchue ou morte. Pour son pays, les options sont bien plus nombreuses. Son règne marquera-t-il le début d'une renaissance technologique ou d'une ère de superstition ? Les utilisateurs de la magie seront-ils ouvertement acceptés ou chassés comme des sorcières ? Les monstres saccageront-ils la campagne ? Nova subira-t-elle de grandes pertes à la guerre ou deviendra-t-elle la graine d'un nouvel empire ? Chaque choix fait par le joueur peut contribuer à façonner l'épilogue.