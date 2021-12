Lonely Mountains: Downhill s'offre un nouveau DLC gratuit sur Nintendo Switch

Actuellement en promotion sur l'eShop au prix de 10,49€, le jeu d'exploration à bicyclette Lonely Mountains: Downhill vient également de s'offrir un nouveau DLC gratuit dénommé Riley’s Return. Nous vous laissons retrouver son trailer ci-dessous.

Avec ce DLC gratuit, vous pouvez vous attendre à plonger dans de nouveaux défis passionnants et à vous détendre dans deux nouvelles aires de repos sur le sentier perdu redécouvert. Battez-vous pour la suprématie sur les classements et débloquez de nouveaux équipements qui reflètent la palette des paysages naturels impressionnants du Mont Riley, y compris les couleurs sauvages de la tenue Terra, les nouveaux sacs Earth et Forest, et une peinture Grime pour les pilotes qui veulent adopter les teintes naturelles de la forêt.