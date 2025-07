Lone Wolf annoncé sur Nintendo Switch pour 2025

Silver Lining Interactive et Joey Drew Studios, viennent d'annoncer la sortie prochaine de Bendy: Lone Wolf. Le titre est attendu pour le 15 août en version dématérialisée sur Nintendo Switch et supports concurrents. Mais que les amateurs d'éditions physiques se réjouissent, le titre aura également le droit à sa cartouche sur Nintendo Switch le 24 octobre 2025 .

Incarnez Boris le Loup, seul et traqué, rôdant dans les couloirs en perpétuel mouvement des Studios Joey Drew. Munissez-vous d'une clé à molette et de votre instinct pour trouver des provisions, découvrir des vérités interdites et affronter la sinistre machinerie alimentée par l'encre qui rôde dans l'obscurité.

Des fosses bouillonnantes des Flaques Sombres surgissent des cauchemars grotesques dignes d'un dessin animé, tous plus brutaux et implacables les uns que les autres. Posez des pièges mortels, ripostez et survivez à la tempête d'encre qui cherche à vous anéantir.

Le Démon de l'Encre n'est jamais loin. Son ombre s'insinue dans chaque couloir, et aucun endroit n'est vraiment sûr. Restez vigilant, déplacez-vous silencieusement et restez hors de vue. Lorsque vous entendez le battement régulier de son cœur trempé d'encre, vous savez qu'il est proche.