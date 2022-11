LONE RUIN - Super Rare Originals et Cuddle Monster Games dévoilent un tout nouveau twin stick shooter sur Nintendo Switch

En plus d'être un distributeur indépendant pour les jeux Nintendo Switch, Super Rare Games possède également son propre label d'édition dénommé Super Rare Originals. Aujourd'hui, l'éditeur nous dévoile un partenariat avec le développeur Cuddle Monster Games, donnant naissance à LOVE RUIN, un nouveau twin stick shooter. Attendu sur Nintendo Switch et Steam pour le 12 janvier 2023 , nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer de présentation du jeu.

LONE RUIN est un jeu de tir à deux manches basé sur des sorts et axé sur la rejouabilité. Incarnez un explorateur à la recherche d'un mystérieux pouvoir ancien et aventurez-vous dans une cité magique en ruines, construite au sommet d'une source de magie utilisée par les anciens mages pour s'alimenter et se transformer.



Plongez de plus en plus profondément, en vous battant contre des créatures tordues, en utilisant vos propres capacités magiques pour finalement atteindre le centre de la Ruine Solitaire.



Une ville corrompue - Ce qui était autrefois une civilisation bourdonnante et des gens vivant en harmonie avec la magie qui les entourait est depuis longtemps devenu fou et tordu au-delà de toute reconnaissance par la magie même qui les soutenait. Qu'est-ce qui a pu corrompre cette ville ?

Ayant entendu les légendes, vous, un explorateur lanceur de sorts doué, arrivez dans ces ruines hostiles un millénaire plus tard dans le but de rechercher cet ancien pouvoir et de nettoyer enfin la ville de la corruption par laquelle elle a été consumée il y a toutes ces années. La réponse se trouve probablement au centre de Lone Ruin... si vous parvenez à vous y rendre.



Survivez aux ruines - Battez-vous pour vous frayer un chemin à travers des batailles à vous faire pomper le sang et plus d'une foule d'ennemis et de multiples boss dans plusieurs zones distinctes, à l'ambiance infernale. Ne laissez pas les créatures horribles prendre le dessus sur vous !



Des sorts à profusion - Il est dangereux de faire cavalier seul, alors choisissez le sort qui correspond le mieux à votre style de jeu pour survivre aux dangers de la ruine solitaire. Maximisez votre combo de configuration magique destructeur grâce aux nombreuses améliorations et options de personnalisation disponibles à mesure que vous vous aventurez plus profondément dans les ruines via le chemin que vous avez choisi.



Survivre au chaos - Vous recherchez un défi différent ? Lancez-vous dans le mode Survie pour un mode de jeu chronométré, basé sur les vagues. Combien de temps pouvez-vous survivre face à la difficulté croissante et aux ennemis de plus en plus coriaces ?