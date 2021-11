Lone McLonegan : A Western Adventure - Un nouveau titre inspiré des travaux de LucasArts enfin disponible sur Nintendo Switch

Titre directement inspiré des jeux de LucasArts, Lone McLonegan : A Western Adventure se présente comme un mélange aventure / point and click old school développé par Sonomio Games. Disponible depuis le 4 novembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 7,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Lone McLonegan était autrefois le "hors-la-loi le plus recherché du Far West", mais il est aujourd'hui un peu rouillé et hors d'état de nuire. Bragg Badass, son ennemi juré, est désormais le numéro un sur la liste des personnes les plus recherchées et la nouvelle idole de l'Ouest.

Lorsque Lone apprend le dernier exploit de Badass, il finit son mojito, saute de son canapé et décide de récupérer son trône en dévalisant la Bank of Oldewell, qui détient le coffre-fort le plus sécurisé du comté. Cela mettra sans doute sa tête à prix une fois de plus et il surpassera enfin Badass !

À mi-chemin du voyage, la diligence dans laquelle voyage Lone est attaquée par les tueurs à gages de Badass et Lone doit marcher jusqu'à Oldewell pour entrer à nouveau dans l'histoire.