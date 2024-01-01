Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition attendu en mars 2026 au Japon

Parmi les nombreux titres atypiques de Grasshopper Manufacture, les joueurs ont pu (re)découvrir en 2024 Lollipop Chainsaw RePOP sur Nintendo Switch, mais pas dans les meilleures conditions à en croire les retours du jeu, toutes versions confondues. Pour 2026, une Nintendo Switch 2 Edition vient d'être annoncée au Japon par Dragami Games, avec la sortie d'un patch d'upgrade de 1100 Yens pour ceux qui possèdent déjà la version Nintendo Switch.

La Nintendo Switch 2 Edition propose de « nombreuses » améliorations graphiques absentes de la version Switch, ainsi que des performances « considérablement améliorées » à 60 FPS en modes portable et docké. Cette version du jeu introduit également le mode exclusif à la Switch 2, Gun Shooting Mode, qui se débloque après avoir terminé le mode « RePOP » ou le mode « ORIGINAL ». Dans ce mode, les joueurs affrontent des vagues de zombies. La visée à la souris avec la manette Joy-Con 2 est également prise en charge.