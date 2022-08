Logic Pic débarque cette semaine sur Nintendo Switch pour vous faire chauffer les neurones

Envie de faire chauffer vos neurones en ce début de mois d'août ? By Aliens et naptime.games nous proposent de découvrir le titre Logic Pic à venir sur l'eShop de la Nintendo Switch ce vendredi 5 août . Reprenant les bases du Picross, le titre vous permettra de résoudre plus de 1000 puzzle en solo ou en multijoueur, et de prolonger l'expérience avec 800 autres puzzles disponibles via DLC.

Lors de sa sortie le 5 août 2022 , il sera possible d'acheter Logic Pic à l'unité, ou bien dans un pack all-in-one contenant les différents DLC. De quoi bien vous occuper que ce soit devant la télé, au petit coin, où durant vos différents trajets.