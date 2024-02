Llamasoft: The Jeff Minter Story - Une compilation bien rétro débarque en mars sur Nintendo Switch

Les développeurs dans les années 80 c'était quelque chose, et ce n'est pas Jeff Minter qui vous fera dire le contraire. A l'origine de jeux tous plus étranges les uns que les autres, une compilation rendant hommage à ses œuvres verra le jour le 13 mars prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour découvrir ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer de Llamasoft: The Jeff Minter Story ci-dessous.

A propos de Llamasoft: The Jeff Minter Story

Gridrunner. Revenge of the Mutant Camels. Tempest 2000. Llamatron. Dans l'univers des jeux britanniques des années 80 et 90, personne ne faisait de jeux comme Jeff Minter.

Découvrez l'histoire de l'un des développeurs de jeux les plus étranges et les plus fous qui aient jamais existé : un homme qui aime les jeux de tir et les moutons, les lasers et les lamas. Un musée virtuel de documents de conception, 42 jeux classiques sur 8 plates-formes différentes et de toutes nouvelles vidéos du réalisateur du prochain film "Heart of Neon" racontent l'histoire fascinante d'un véritable concepteur de jeux indépendant.

Llamasoft: The Jeff Minter Story comprend :

Les jeux originaux acclamés.

Jouez à tous les classiques de Minter dont vous avez entendu parler (et à plusieurs autres que vous ne connaissez probablement pas) : Sheep In Space, Andes Attack, Attack of the Mutant Camels, Matrix, Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time, Hellgate, Laser Zone, et bien d'autres encore, désormais dotés de nouvelles fonctions de qualité de vie qui les rendent plus amusants que jamais.

Gridrunner : Remastered.

Digital Eclipse a mis à jour le chef-d'œuvre de Jeff avec des graphismes et des sons modernes, tout en conservant le noyau de la version Commodore 64 pour une précision de jeu à 100 %.

Synthétiseurs légers.

Explorez deux des premiers synthétiseurs lumineux de Jeff Minter, Psychedelia et Colourspace, avec de toutes nouvelles options et fonctionnalités optimisées pour le jeu à la manette.