Live Wire propose ses 4 shoot'em up en promotion sur l'eShop de la Nintendo Switch

Si Live Wire s'est principalement fait connaître en Occident avec le développement des jeux Ender Lilies et Harvestella, le studio a aussi proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch 4 shoot'em up actuellement en promotion :

Des graphismes vivants, des personnages attrayants, et surtout, un beau etintensif e barrage. Live Wire Co., Ltd. est le premier à porter et à développer un titre populaire qui rivalise pour un ou deux dans l’histoire du tir dans les grottes, qui se distingue dans le genre du jeu de tir avec de nombreux thèmes militaires, pour Nintendo Switch.

Le jeu de tir à balles à défilement vertical « Mushihimesama », qui a gagné en popularité dans l’arcade en 2004, est maintenant disponible sur Nintendo Switch.voici quatre modes de jeu, y compris le mode novice pour les débutants, le mode normal qui reproduit la version arcade, le mode Arrange avec le placement ajusté des ennemis et le balance du jeu, et Ver 1.5. Profitez de l’exaltation de cette époque avec Nintendo Switch.

C’est la première fois en 11 ans depuis la version Xbox 360 en 2010 que Live Wire Co., Ltd. l’a porté et développé sur un appareil grand public. La version Nintendo Switch a plusieurs modes de jeu, y compris le mode Normal, qui est une version arcade avec une qualité d’image supérieure, le mode Novice, qui est préparé pour les débutants, et le mode Arrange, qui est préparé exclusivement pour la version domestique. De plus, dans la version arcade, le mode Black Label qui vous permet de gérer « Seseri », qui apparaît comme un personnage ennemi, car votre propre machine est enregistré en même temps. De plus, si vous modifiez les paramètres des options, vous pouvez profiter des options de réglage de l’écran même en mode vertical.

Un jeu de tir de balles à défilement vertical dans lequel des personnages attrayants jouent un rôle actif dans un monde basé sur un système de combat unique et une vue fantastique unique, héritée de l’œuvre précédente « Espgaluda » qui a commencé à fonctionner comme un jeu d’arcade. Il a commencé à fonctionner comme un jeu d’arcade en 2005, et il est très populaire parmi les fans de jeux de tir de base en ajoutant de nouveaux personnages et en poursuivant le système de jeu tout en gardant le charme dutravail précédent.

Il existe de nombreux modes de jeu dans la version Switch de « Do-Don-Pachi Resurrection ». « Mode Novice » avec difficulté réduite pour les débutants dans les jeux de tir. Une « étiquette noire » où vous pouvez défier des barrages encore plus intenses. « Black Label Arrangement » que vous pouvez jouer avec votre propre machine de « Ketsui » « Arrangez A » que vous pouvez jouer avec votre propre machine de l’œuvre précédente « Do- Don-Pachi Daijou »

C’est l’un des titres les plus populaires de la série « Do-Don-Pachi ». « Mode Hyper compteur » qui compense les balles ennemies tout en alimentant votre propre machine. Utilise un « contre-laser » qui annule les lasers ennemis. Un jeu de tir de barrage à défilement vertical avec une plus large gamme de jeu. Vous pouvez également définir des options pour profiter du jeu sur l’écran vertical, comme avec « Mushihimesama » et « Espgaluda II » qui ont été distribués jusqu’à présent. Par conséquent, vous pouvez profiter de l’atmosphèree comme un jeu d’arcade.

A propos de Radiant Silvergun

« Radiant Silverg un » est un jeu de tir à défilement vertical qui est apparu pour la première fois dans les salles d’arcade en 1998. Un système de jeu unique qui capture stratégiquement en utilisant pleinement 8 armes continue d’être hautement évalué par les joueurs.

Les ennemis attaquent ici et là sur des scènes avec des topographies variées telles que des espaces complexes et des conteneurs mobiles. D’autre part, nous allons capturer en utilisant pleinement 8 armes qui grandissent chaque fois que nous vainquons l’ennemi. De plus, en visant un score élevé en visant un bonus en chaîne qui se produit en battant à plusieurs reprises le même ennemi et un bonus secret qui se produit en battant des ennemis dans un ordre spécifique, plus vous jouez, plus cela devient intéressant.

En outre, profitez de la vision du monde attrayante avec de beaux graphismes dessinés en 3D, BGM créé par M. Hitoshi Sakimoto, qui est très acclamé au Japon et à l’étranger, et une histoire avec un message fort qui demande à tous les joueurs de jeu à quoi le jeu devrait ressembler. Vous pouvez En mode histoire, vous pouvez profiter des personnages et des histoires avec un sentiment d’immersion par des acteurs de doublage vétérans tels que M. Keno Horiuchi.

La version Nintendo Switch de « Radiant Silver Gun » implémente une fonction de classement des scores en ligne. Cette fois, le site Web de Treasure Co., Ltd. affichera le classement total de la version Nintendo Switch et de la version Xbox LIVE Arcade. En conséquence, les joueurs utilisant différents matériels de jeu peuvent désormais concourir pour des scores élevés.