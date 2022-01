Little Orpheus débutera son aventure début Mars sur Nintendo Switch

Le développeur The Chinese Room and l'éditeur Secret Mode ont confirmé ce jour la sortie du jeu d'aventure Little Orpheus sur console en ce début d'année 2022. Pour annoncer cette sortie, quoi de mieux qu'une nouvelle cinématique ? Nous vous laissons la découvrir ci-dessous, et vous donnons rendez-vous à partir du 1er mars 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Nous sommes en 1962 et la NASA essaie d'envoyer un homme sur la lune. Dans un coin reculé de la Sibérie, un cosmonaute soviétique se dirige dans l'autre direction. Le camarade Ivan Ivanovich est largué dans un volcan éteint à bord de sa capsule d'exploration, le Petit Orphée, pour explorer le centre de la Terre. Il disparaît aussitôt. Trois ans plus tard, il réapparaît en prétendant avoir sauvé le monde. Rejoignez le camarade Ivanovich alors qu'il explore des civilisations perdues, des royaumes sous-marins, des jungles préhistoriques et des terres au-delà de l'imagination. Little Orpheus est un jeu d'aventure à défilement latéral pour les joueurs occasionnels et les fans d'aventure chevronnés, inspiré de films classiques comme Flash Gordon, Sinbad et Le Pays que le Temps a oublié.