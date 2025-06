Little Nightmares - Un showcase prévu pour ce 24 juin

Que les fans de Little Nightmares se préparent, Bandai Namco vient d'annoncer la diffusion d'un nouveau showcase. Pour ne pas perdre une miette concernant les annonces de la licence (on espère notamment une date de sortie officielle pour Little Nightmares III), nous vous donnons rendez-vous ce mardi 24 juin à partir de 21h00 (heure de Paris) . N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous attendez de ce showcase.

Quelque chose remue dans l'ombre. Les ténèbres se rassemblent. Quelque-chose de nouveau est en chemin depuis le monde perturbant. Préparez-vous pour le Showcase Little Nightmares ! Restez proches. Restez curieux.