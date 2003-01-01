Little Nightmares II Enhanced Edition est disponible sur Nintendo Switch 2

Après le premier opus (re)sorti sur Nintendo Switch 2 en octobre dernier, Bandai Namco vient de mettre à disposition des joueurs Little Nightmares II Enhanced Edition sur Nintendo Switch 2 en dématérialisé, mais également en version physique. Cette nouvelle édition propose une résolution supérieure et des effets visuels améliorés par rapport à la version Nintendo Switch. Nous vous laissons redécouvrir pour l'occasion le trailer de lancement de cette édition bonifiée.

Little Nightmares II est un jeu d'aventure plein de suspens dans lequel vous incarnez Mono, un petit garçon pris au piège dans un monde dénaturé par une transmission maléfique. Six, la petite fille au ciré jaune, guide Mono dans sa découverte des sombres secrets de la tour de l'émetteur. Leur voyage ne sera pas de tout repos : Mono et Six devront faire face aux nombreuses menaces des terrifiants habitants de ce monde.

La mise à jour vers la version Améliorée comprend des temps de chargement plus courts, une résolution plus élevée et des détails en jeu plus nombreux (particules interactives, etc.)

Le nouveau mixage sonore en 3D de Little Nightmares II vous permettra de vivre une expérience encore plus immersive.