LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION débarquera fin mai sur Nintendo Switch 2

Après la (re)sortie du premier opus en octobre dernier sur Nintendo Switch 2, Bandai Namco vient d'annoncer la sortie prochaine de LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION fin mai sur la dernière console de Nintendo. Le RDV est pris pour le 29 mai 2026 avec une édition qui proposera une méilleure résolution et des effets visuels améliorés par rapport à la version Nintendo Switch 1. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer dédié à cette annonce.

Les joueurs incarneront Mono, un jeune garçon prisonnier d’un monde déformé par les transmissions inquiétantes émises par une tour lointaine. Guidé par Six, la jeune fille au ciré jaune, Mono s’engage dans un voyage qui l’amènera à découvrir les sombres secrets de la tour de l’émetteur afin de sauver sa nouvelle amie d’un destin tragique.

Source : Bandainamcoent