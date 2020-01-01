Little Misfortune s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Initialement sorti en 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Little Misfortune est une histoire interactive douce-amère nous faisant suivre les péripéties de Misfortune Ramirez Hernandez suivant les conseils d'une mystérieuse entité dénommée Monsieur La Voix. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir cette histoire, Super Rare Games vient d'annoncer un partenariat avec with Killmonday Games pour proposer Little Misfortune en édition physique sur Nintendo Switch. Ce sont en tout 6000 copies qui pourront trouver preneur à partir du 23 juillet 2026 sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Little Misfortune est une histoire interactive douce-amère mettant l’accent sur l’exploration et les personnages, et où le moindre de vos choix peut avoir de graves conséquences.

Suivez les aventures de Misfortune Ramirez Hernandez, petite fille de 8 ans à l’imagination débordante partie en quête du bonheur éternel pour l’offrir à sa maman. Suivant les conseils de son nouvel ami Monsieur la Voix, Misfortune part à l’aventure dans la forêt, où des mystères s’apprêtent à être révélés et… où un peu de malchance l’attend.