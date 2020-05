Little Inferno s'offre une version boîte sur Nintendo Switch

Si vous souhaitiez faire l'acquisition de Little Inferno mais que vous étiez rebuté par l'achat en version dématérialisé, voilà une bonne nouvelle pour vous. L'éditeur Super Rare Games vient d'annoncer sur son site officiel la sortie prochaine de Little Inferno en quantité très limitée sur leur site officiel. Le titre sera vendu à 34,18€ (fdp non inclus), édité à 5000 exemplaires et contiendra les éléments suivants :

Un exemplaire de Little Inferno

Un Steelbook

Une illustration à l'intérieur de la boîte

Un manuel couleur

Un pack de cartes

Une carte postale couleur

Si cette édition vous fait de l'œil, vous pourrez vous la procurer à compter du 7 mai sur le site de l'éditeur.

Source : Super Rare Games