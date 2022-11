Little Inferno nous offre un DLC pour Noël 10 ans après sa sortie

10 ans quasiment jour pour jour après sa sortie initiale sur PC et Wii U, Little Inferno de Tomorrow Corporation à qui l'on doit aussi World of Goo et Human Ressource Machine tous portés depuis sur Nintendo Switch, reçoit une extension anniversaire au doux parfum de Noël. Pour rappel, Little Inferno est un jeu étrange autant que fascinant et hypnotique, à l'ambiance typique des productions Tomorrow Corporation, dans lequel on commande tout un tas d'objets et de jouets rien que pour le plaisir de les voir brûler dans sa cheminée. Au programme de l'extension Ho Ho Holiday, une nouvelle histoire effrayante, un nouveau personnage mystérieux et bien sûr de nouveaux jouets à faire brûler. Le DLC sera disponible le 18 novembre prochain pour les versions PC et Mac du jeu. Il sera proposé plus tard pour les versions Nintendo Switch et mobiles. En attendant, retrouvez le détail de l'extension Ho Ho Holiday, quelques images et le trailer d'annonce.

"Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ? Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau !" Le Voyage - Charles BAUDELAIRE