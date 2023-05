Little Friends: Puppy Island - Les toutous seront de sortie fin juin sur Nintendo Switch

Initialement annoncé pour cet été sur Nintendo Switch, Little Friends: Puppy Island vient de nous dévoiler sa date de sortie définitive ce jour. Les chiots virtuels vous donnent donc rendez-vous dès le 27 juin 2023 en version physique et en version dématérialisée.

Explorez une île paradisiaque dans une aventure enjouée avec des chiots et devenez les meilleurs amis de neuf races de chiots uniques, dont les Shibas, les Labradors, les Corgis, les Huskies, les Teckels et bien d'autres encore. Partez en balade dans divers endroits, dénichez des trésors cachés, construisez et agrandissez votre centre de vacances et rencontrez d'adorables chiots dont vous pourrez vous occuper au cours de votre aventure sur une île tropicale.

Habillez vos chiots avec plus de 350 tenues et accessoires, et explorez des plages de sable, des montagnes enneigées, des sanctuaires de cerisiers en fleurs et bien plus encore. Prenez soin de vos chiots en les baignant, en les brossant, en les nourrissant, en les promenant et en jouant avec eux. Trouvez de nouveaux endroits parfaits pour construire des boutiques d'accessoires et des stations d'activités, et entraînez vos chiots à l'obéissance, à l'agilité, à la gentillesse et bien plus encore pour qu'ils deviennent les stars ultimes.

