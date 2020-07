Little Devil Inside sortira bien sur Nintendo Switch

Annoncé par une campagne Kickstarter en 2015, le jeu d'action-aventure Little Devil Inside s'était fait oublier au fil du temps... Jusqu'à la révélation du line-up de la PS5, le mois dernier, ou le jeu a refait surface en tant qu'exclusivité temporaire de la nouvelle console de SONY. Aujourd'hui, sur le site officiel du jeu, on découvre que le titre est bien prévu sur Nintendo Switch. Peu de détails pour le moment quant à la date de sortie mais en attendant, retrouvez une vidéo qui vous permettra de mieux apprécier l'univers singulier de Little Devil Inside

Source : Neostream