Little Big Workshop - Créez l'atelier de vos rêves sur Nintendo Switch

Les amateurs de jeux de gestion vont avoir du grain à moudre durant le mois d'octobre. Initialement développé par Mirage Game Studios, et porté sur consoles par Massive Miniteam, Little Big Workshop s'apprête à faire son entrée sur de multiples supports dont la Nintendo Switch. Votre entrepôt sera à portée de main à partir du 1er octobre 2020 sur console hybride. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons un trailer de présentation ci-dessous accompagné d'un descriptif.

Profitez des heures interminables du jeu à succès en contrôlant vos travailleurs, en optimisant les flux de travail et en créant des gadgets sympas ! Fournissez des produits aux clients sur un marché en constante évolution et profitez du fait que vos mignons travailleurs font tout le travail.

Commencez petit et devenez grand ! C'est une expérience de bac à sable où vous pouvez passer des heures à peaufiner, à améliorer et à essayer jusqu'à ce que vous obteniez le résultat idéal. Dès que vous aurez mis en place plusieurs chaînes de production, vous devrez vous concentrer sur vos compétences organisationnelles pour respecter vos délais. N'ayez pas peur, des instructions claires et une réflexion originale vous aideront à réaliser vos rêves de microgestion !

Little Big Workshop est développé par Mirage Game Studios à Karlstadt, en Suède. Il a été porté sur toutes les consoles par Massive Miniteam à Cologne, en Allemagne. Le jeu est publié par HandyGames à Giebelstadt, en Allemagne, et sera disponible au prix de 19,99 ( EUR / USD / GBP ) sur toutes les plateformes.