LIT: Bend the Light, contrôler la lumière dans ce jeu de casse-tête basé sur la physique

Préparez-vous à faire fondre vos cerveaux avec LIT: Bend the Light, un jeu de casse-tête basé sur la physique et dans lequel vous devrez dompter la Lumière elle-même afin de résoudre tous ses puzzles. Développé par Copperglass, un studio Allemand composé par 4 étudiants dont c'est le premier jeu, LIT: Bend the Light est attendu sur Nintendo Switch dès le 5 mars prochain au prix de 6,79 euros (en promotion avec 15% de réduction jusqu'au 4 mars , après quoi il passera à 7,99 euros).

Une chaîne vous permettant de suivre les nouvelles du jeu directement depuis vos Nintendo Switch est par ailleurs disponible afin que vous ne ratiez rien de la promotion du jeu. Le portage du jeu est réalisé par Overgamez qui s'occupent aussi de son édition sur Nintendo Switch, ils sont connus pour avoir porté de nombreux jeux sur la console hybride tels Collapsed ou encore Cubicity.Pour en apprendre plus sur LIT: Bend the Light, nous vous renvoyons à la bande-annonce de celui-ci ainsi qu'aux informations dévoilées par ses développeurs.

En te plongeant dans une époque sans électricité, où seule l'imagination de brillants inventeurs faisait avancer le monde, LIT teste l'ingénieur qui sommeille en toi et te laisse la joie d'expérimenter avec la lumière.









Dans LIT, le mouvement de la lumière respecte les lois de la physique. Cela dit, les magnifiques chemins de lumière que tu créeras dans le jeu sont extrêmement difficiles à reproduire en vrai. Grâce à LIT, tu peux utiliser des miroirs et du verre pour refléchir et réfracter la lumière à ta guise, en seulement quelques clics.





Nos casse-têtes sont sans limites. Nous te donnons les outils, à toi de nous montrer la solution. Nous avons attribué un nombre de solutions possibles à chaque niveau, mais ne te laisse pas berner par ces chiffres ! Nous attendons simplement que des joueurs trouvent des solutions auxquelles nous n'avions pas pensé.





Des graphismes aussi réalistes que cartoonesques. Un bon tempo. Une musique relaxante qui t'immerge dans le jeu. Tout cela crée une atmosphère unique, mystérieuse et chaleureuse.









Lorsque la lumière frappe un miroir, elle est réfléchie. Lorsqu'elle frappe du verre, elle se réfracte. Des règles simples, mais qui offrent des milliers de possibilités et rendent chaque niveau unique et original.