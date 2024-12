LISA: Definitive Edition - La compilation des RPG décalés s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis août 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, LISA: Definitive Edition s'apprête à s'offrir une seconde sortie avec la sortie d'une édition physique. Tesura Games, Serenity Forge, le studio indépendant Dingaling Productions et Maximum Entertainment France viennent en effet de signer un partenariat pour proposer la compilation des deux RPG en édition physique Standard et Collector dans le courant du printemps 2025 . Une occasion parfaite pour découvrir dans les meilleures conditions LISA : The Painful - Definitive Edition et LISA : The Joyful - Definitive Edition.

LISA : The Painful et LISA : The Joyful sont remaniés en éditions définitives pour les consoles pour la première fois ! Avec du nouveau contenu, des modes de difficulté et des graphismes améliorés ! LISA : The Painful et LISA : The Joyful sont des RPG à défilement latéral atypiques qui se déroulent dans des terres désolées post-apocalyptiques. Sous une apparence charmante et amusante se cache un monde plein de dégoût et de destruction morale. Les joueurs apprendront quel genre de personne ils sont en étant FORCÉS de faire des choix. Ces choix affectent de façon permanente le déroulement du jeu. Si vous voulez sauver un membre de votre groupe de la mort, vous devrez sacrifier la force de votre personnage. Qu'il s'agisse de prendre des coups pour eux, de couper des membres ou d'une autre manière inhumaine. Vous apprendrez que dans ce monde, être égoïste et sans cœur est le seul moyen de survivre...