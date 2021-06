Linn: Patch Of Orchards s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Après sa sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch en août 2020, Linn: Patch Of Orchards s'apprête à sortir en version physique. A la suite d'un partenariat réalisé entre Carbon Fire Studio et Red Art Games, ce sont donc 2900 versions physiques qui seront à retrouver exclusivement sur la boutique en ligne de Red Art Games à partir du 3 juin 2021 . Linn: Patch Of Orchards sera proposé au prix de 24,99€.

Vous contrôlez Aban, une gardienne de la nature plutôt exotique, dans son périple au temple des cieux abandonné pour revitaliser l’antique arbre de lumière. Les niveaux consistent en une série de plateformes dynamiques et imprévisibles qui vous feront bien réfléchir avant chacun de vos gestes. Terminer chaque niveau demandera des réactions précises et minutieuses, ainsi que des moments de réflexion. Fonctionnalités: De superbes environnements, accompagnés d’une bande-son apaisante

56 niveaux pivotants à terminer, répartis en 4 chapitres aux graphismes uniques

20 niveaux de nuit à débloquer, conçus pour les joueurs les plus expérimentés

3 objectifs complexes à terminer dans chaque niveau

Utilisez les boutons ou jouez sur l’écran tactile

