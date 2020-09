Limited Run Games - 6 éditions physiques annoncées pour Shantae et Shantae : Risky's Revenge

Le moins que l'on puisse dire c'est que lorsque Limited Run Games et Wayforward signent un partenariat, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Si vous êtes comme votre serviteur un fan de la licence Shantae, l'éditeur Limited Run Games vient officiellement de dévoiler les versions physiques qui seront disponibles en précommande à partir du 11 septembre 2020 . Et ce sont 2 jeux qui seront mis à l'honneur : Shantae premier du nom, et Santae : Risky's Revenge.

Les deux titres seront proposés en édition classique, mais également en édition collector avec steelbook. Et petit bonus pour les collectionneurs rétro, une version Game Boy Color fonctionnelle est également de la partie pour le jeu Shantae, et disponible également en version standard et collector. De quoi faire un sacré trou dans le portemonnaie des fans !

Pour précommander une ou plusieurs de ces éditions, rendez-vous à compter du 11 septembre sur la page officielle de Limited Run Games. Et aucune inquiétude concernant une rupture de stock, les jeux seront créés sur commande, et vous aurez 4 semaines pour faire vos précommandes.

Shantae - Nintendo Switch - Standard Edition - 29.99$

Shantae - Game Boy Color - Standard Edition - 44.99$

Shantae - Nintendo Switch - Collector Edition - 64.99$

Shantae - Game Boy Color - Collector Edition - 74.99$

Shantae : Risky's Revenge - Nintendo Switch - Standard Edition - 29.99$

Shantae : Risky's Revenge - Nintendo Switch - Collector Edition - 64.99$

Source : Limited Run Games