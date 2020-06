Limited Run Games dévoile la nouvelle date de sa conférence digitale

Initialement attendu pour le 8 juin, beaucoup de personnes dont votre serviteur se sont étonnés de voir que Limited Run Games n'avait pas annoncé les jeux à venir en version boîte comme prévu initialement. N'ayant pas communiqué sur ce point jusque là, nous découvrons sur la page Twitter de la maison d'édition qu'une nouvelle date est finalement programmée.

Afin de découvrir quels titres seront proposés en édition physique dans les prochains mois, Limited Run Games nous donne donc rendez-vous le 8 juillet à 21h sur sa page Twitch pour suivre en live toutes les annonces. Aura-t-on droit à quelques surprises ? Le mystère est total.

#LRG3 is BACK ON with a new and improved date.



Please join us Wednesday, July 8 at 3pm ET on https://t.co/vzY9JjjJzs for all the physical game announcements your heart could desire. pic.twitter.com/DbwJw40PMZ