Limited Run Games - Ouverture des précommandes pour Castlevania Anniversary Collection

Avis aux amateurs de la célèbre licence de chasseurs de vampires, Castlevania revient en ce mois de mai chez le distributeur indépendant Limited Run Games avec une compilation qui sent bon la nostalgie. Déjà paru en mai 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Castlevania Anniversary Collection va donc s'offrir cette année une sortie en version physique sur nos consoles hybrides. Pour rappel, voici les jeux contenus dans cette compilation :

Castlevania

Castlevania II Simon's Quest

Castlevania III Dracula's Curse

Super Castlevania IV

Castlevania The Adventure

Castlevania II Belmont's Revenge

Castlevania Bloodlines

Kid Dracula

Ne souhaitant pas se contenter d'une seule version pour la licence phare de Konami, Limited Run Game propose aux joueurs 5 éditions différentes, avec chacune leur spécificité à découvrir sur leur boutique en ligne :

Petit rappel sur le fonctionnement des achats et livraisons chez Limited Run Games, les précommandes sont sans limitation de stock et sont ouvertes jusqu'au 27 juin 2021 à 5h59. Une fois les précommandes terminées, le jeu entrera alors en fabrication, et vous devrez attendre en moyenne 4 à 5 mois avant que le produit ne soit finalisé et expédié. Ajoutez à cela le délais d'expédition, vous devriez retrouver Castlevania Anniversary Collection dans votre boîte aux lettres pour les fêtes de fin d'année.