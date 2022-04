Lila's Sky Ark vient enchanter la Nintendo Switch

Développé par Monolith of Minds à qui nous devons déjà Resolutiion sorti sur Nintendo Switch le 28 mai 2020 , Lila's Sky Ark est un joli petit metroidvania en Pixel-Art dans lequel vous devrez, en incarnant Lila, combattre la tyrannique cheffe d'orchestre venue semer la pagaille dans le monde de l'Arc-en-Ciel, le tout en résolvant quelques énigmes. Lila's Sky Ark est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch au prix de 12,74 euros, avec un rabais de 15% jusqu'au 4 mai prochain . Afin de célébrer la sortie du titre, ses développeurs se sont essayés à la pratique de la bande-annonce de lancement pour donner un meilleur aperçu de leur jeu et de son charmant univers enfantin. Celle-ci est visible ci-dessous.

Un matin, Lila et ses amis, M. Kiepchen et Docteur-Père-Monsieur, se retrouvent confrontés à un adversaire redoutable... La cheffe d'orchestre et ses généraux ont entrepris d'envahir l'Arche-en-ciel afin de voler toute la magie et la musique qu'elle renferme.

Vous devrez convaincre les esprits de l'île de s'allier et vous servir de l'alchimie pour fabriquer de puissantes armes de défense ! Utilisez l'âme d'une pierre, les yeux d'un titan, une branche infinie et bien d'autres objets pour combattre des animaux enragés, des hordes de soldats impériaux et des boss redoutables !

Sur votre chemin, vous découvrirez des personnages excentriques, des énigmes, et des secrets cachés.

Contenu :

Fabriquez de puissantes armes à partir de recettes d'alchimie.

Combattez des animaux enragés et des hordes de soldats roses.

Combattez des boss brutaux lors de batailles intenses.

Jetez toutes sortes d'objets, y compris des rochers, des tonneaux, des moutons et plus encore.

Quatre zones pleines de vie, de rencontres, de défis et d'énigmes.

Des personnages excentriques.

Une histoire cachée sur la tristesse et la solitude.

Lila's Sky Ark est le préquel de Resolutiion, un jeu d'action-aventure à succès inspiré par Zelda qui a donné naissance à l'univers du Code rouge.