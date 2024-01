Lil’ Guardsman s'offre une sortie le 23 janvier sur Nintendo Switch

Mêlant aventure narrative et jeu de déduction (qui a dit contrôle au faciès ?!?) Lil’ Guardsman vous propose d'incarner une fille de 12 ans, soudain chargée de garder les portes du château et de décider si les elfes, les gobelins, et une centaine d'autres personnages peuvent y entrer. Le titre est désormais officialisé pour le 23 janvier sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents. Pour l'occasion, Hilltop Studios nous propose de découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Lil' Guardsman est un jeu de déduction narratif inspiré du genre point-and-click classique et des mécanismes de Papers, Please. Situé dans un monde de haute fantaisie avec la sensibilité comique de Monkey Island et d'autres classiques d'aventure de Lucasarts des années 90, Lil' Guardsman met les joueurs dans le rôle d'une jeune fille qui se retrouve chargée de remplacer son père en tant que garde du château. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Alors que vous interrogez toute une série de personnages excentriques qui tentent d'entrer dans les murs de la ville, vous devez découvrir les véritables intentions de chaque visiteur grâce à un dialogue astucieux et à une utilisation intelligente de votre boîte à outils d'investigation. Utilisez votre anneau décodeur, aspergez les voyageurs de spray de vérité ou menacez-les avec votre fidèle fouet ! Vous devrez prendre des décisions difficiles en tant que Lil, en décidant qui peut entrer dans son château. Les conséquences peuvent être graves, vous devez donc faire un usage intelligent de vos capacités pour découvrir des conspirations de masse et protéger le château et la famille de Lil contre des intrus sournois.