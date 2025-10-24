Lil Gator Game s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis 2022, Lil Gator Game s'apprête à s'offrir une seconde vie avec la sortie d'une édition physique dénommée Lil Gator Game - Gator of the Year. Cette version physique est le fruit de la collaboration entre Silver Lining Interactive, Playtonic Friends, le studio MegaWobble et Maximum Entertainment. Quant à la date de sortie, cette dernière est pour l'instant indiquée à 2026 sur Nintendo Switch et PS5, sans plus de précisions pour le moment.

Embarquez pour une aventure incroyable, nouez des amitiés et partez à la recherche des trésors cachés sur l'île. Grimpez, nagez, volez, glissez et faites-vous une place dans le cœur des personnages que vous rencontrerez en chemin !

Acclamé tant par les joueurs que par les critiques, Lil Gator Game a conquis le monde entier grâce à son aventure agréable, son charme décalé et son gameplay sans stress. Désormais, les fans de longue date comme les nouveaux peuvent profiter de l'expérience complète dans une édition physique conviviale.

Pour célébrer cette saison à la fois chaleureuse et effrayante, une toute nouvelle bande-annonce « Frenemies » a été dévoilée : cette fois-ci, tout le monde n'est pas aussi impatient de se lier d'amitié avec notre petit aventurier ! Découvrez une poignée de fauteurs de troubles, allant des nuisibles espiègles aux charmants méchants en herbe, dont le nouvel antagoniste, Darklord. Fidèles à l'esprit Lil Gator, ils sont bien plus ridicules que sinistres, alors attendez-vous à plus de farces que de dangers, plus de chaos que de combats, et à une rivalité bon enfant alors que Lil Gator affronte ses ennemis les plus agaçants, mais aussi les plus attachants, à ce jour.