Lil Gator Game: In the Dark débarquera mi-février sur Nintendo Switch

La grosse extension de Lil Gator Game dénommée In the Dark vient de confirmer sa date de sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents. Les joueurs pourront ainsi prolonger l'expérience de jeu à partir du 12 février 2026 . Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la licence, nous rappelons qu'une nouvelle version dénommée Lil Gator Game: Gator of the Year Edition sera également disponible à partir du 27 février , et contiendra la fameuse extension.

Un monde deux fois plus grand, deux fois plus amusant

La prochaine aventure de Lil Gator est la plus grande à ce jour ! In the Dark ajoute un immense terrain de jeu souterrain sous l'île, rempli de cavernes lumineuses, de tunnels mystérieux, de trésors secrets et de tonnes de nouveaux amis à rencontrer. Chaque recoin réserve une nouvelle surprise, que vous suiviez des bâtons lumineux vacillants à travers des tunnels sinueux ou que vous tombiez sur des quêtes secondaires cachées dans des grottes oubliées.

De nouveaux amis, de nouveaux ennemis

Bien sûr, une nouvelle aventure signifie de nouveaux personnages, et tout le monde n'est pas là pour jouer gentiment. Une bande de fauteurs de troubles maussades sème le chaos sous terre, et il faudra tout le charme et la positivité caractéristiques de Lil Gator pour les convaincre. Attendez-vous à des quêtes sincères, des pitreries loufoques et beaucoup d'émotions fortes en cours de route.

Des outils pour un jeu plus intense

Aucune quête de Gator n'est complète sans de nouveaux jouets. Les joueurs découvriront de nouvelles capacités de mouvement et des objets tels que des rubans de gymnastique, leur permettant d'effectuer des doubles sauts élégants et des gadgets pour s'abattre sur leurs ennemis en carton. L'exploration est plus rapide, plus expressive et encore plus amusante.