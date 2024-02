Library Of Ruina s'offre une nouvelle vidéo de gameplay sur Nintendo Switch

S'étant fait connaître avec Lobotomy Corporation, Project Moon a su charmer les joueurs avec ses univers créatifs et ses personnages. Son second titre paru en 2021 sur Steam, Library Of Ruina, va profiter de l'année 2024 pour s'offrir une sortie sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Exit le management de monstres, ici, les joueurs vont découvrir un jeu de cartes au gameplay unique, mélangeant Livres et jets de dés. Si le jeu est toujours Attendu pour le printemps 2024 sans plus de précisions, nous vous laissons découvrir la dernière vidéo du jeu mettant en avant le gameplay du titre (ou plutôt son aspect verbeux dans ce cas précis).

A propos de Library of Ruina: Le protagoniste Roland se retrouve plongé dans une mystérieuse bibliothèque où il doit assister Angela, directrice de cette bibliothèque à atteindre son souhait. Découvrez toute la richesse d’un gameplay unique du Library Battle Simulation, en collectant des livres obtenus en vainquant vos adversaires avec préparation et chance.