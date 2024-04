Library Of Ruina présente ses personnages en vidéo

S'étant fait connaître avec Lobotomy Corporation, Project Moon a su charmer les joueurs avec ses univers créatifs et ses personnages. Son second titre paru en 2021 sur Steam, Library Of Ruina, va profiter de l'année 2024 pour s'offrir une sortie sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Exit le management de monstres, ici, les joueurs vont découvrir un jeu de cartes au gameplay unique, mélangeant lecture et jets de dés. En plus de la date de sortie annoncée au 25 avril, Arc System Works vient également de publier une nouvelle vidéo présentant les personnages que vous rencontrerez dans cette aventure atypique.

Aperçu du jeu : Notre protagoniste arrive par hasard dans une mystérieuse bibliothèque et se retrouve acteur malgré lui d'un spectacle dirigé par le directeur de la bibliothèque n'ayant comme enjeu rien de moins qu'un souhait et des vies. Plongez dans ce jeu au gameplay riche et découvrez les mécaniques uniques de Library Battle Simulation, combinant stratégies et jets de dés. Avec plus de 600 pages d'illustrations numériques et une bande originale disponible à l'écoute entre les combats, les joueurs pourront en plus profiter d’un doublage japonais de qualité inédit pour les versions Nintendo Switch™ et PlayStation®4.