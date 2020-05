Liberated dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Le monde de la BD interactive s'apprête à franchir un nouveau palier avec la sortie de Liberated. Jusqu'à présent prévu pour un vague 2020, le studio Atomic Wolf vient d'arrêter une date de sortie officielle pour le 2 juin 2020 . Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons ci-dessous un descriptif du jeu, ainsi qu'un nouveau trailer.

Liberated est une nouvelle vision révolutionnaire et primée de l'avenir de la bande dessinée numérique. Panneau par panneau, vous passerez de l'action, de la furtivité, des énigmes et d'une histoire de bande dessinée captivante avec des choix convaincants dirigés par les joueurs. Liberated se déroule dans une société techno-noir proche de l'avenir, qui glisse dans les affres de l'autoritarisme. Sous l'impulsion des entreprises et grâce aux nouvelles technologies, participez à la lutte contre la désinformation d'État. Alors que la surveillance gouvernementale et l'utilisation de données personnelles à des fins militaires ont peint le monde dans des tons de gris, il n'a jamais été aussi important de savoir où tracer la ligne entre la révolution et le terrorisme.