Liberated : Enhanced Edition - La version physique enfin disponible chez PixelHeart

Version améliorée du jeu éponyme, Liberated : Enhanced Edition avait pu bénéficier d'une sortie sur l'eShop en décembre 2020, mais n'avait pas encore eu la chance de bénéficier d'une sortie en version physique. Grâce à PixelHeart et Just For Games, le jeu action-aventure signé Atomic Wolf et L.INC se voit enfin bénéficier d'une version boîte disponible directement sur la boutique en ligne de PixelHeart. Attention, le tirage de cette version physique est limitée à 5000 exemplaires. Chaque version est livrée avec une boîte numérotée et un certificat d'authenticité.

À propos de Liberated: Enhanced Edition : Liberated : Enhanced Edition est un jeu vidéo avec un gameplay original et une histoire captivante qui se déroule à travers les pages d’un comic book. Une révolution dans la bande dessinée numérique, où le gameplay d’action/aventure et l’histoire se déroulent de manière fluide à travers les pages d’un roman graphique dessiné à la main. L'histoire explore un futur proche tangible : une société toujours en ligne, propice à l’éclosion de l’autoritarisme. Alors que la technologie permet au gouvernement d’exercer un certain contrôle, un groupe d’insurgés, hommes et femmes, se soulève. Ce n’est pas une histoire sur le bien contre le mal, c’est une histoire sur des gens et les vérités qu’ils détiennent. Mais la vérité est une question de perspective. Caractéristiques principales : Un jeu vidéo qui se joue dans les pages d'une bande dessinée

Des transitions transparentes entre le gameplay et les planches dessinés à la main

Action en side-scrolling : coups de feu, furtivité, platforming

Une voix off, qui reflète le scénario

Une nouvelle histoire en DLCs