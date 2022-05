Liao Tianding s'offre un mode boss rush ainsi qu'une version physique sur Nintendo Switch

Sorti depuis le 2 novembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, The Legend of Tianding n'a pas encore livré toutes ses cartes aux joueurs. Le titre s'offrira dès cet été une nouvelle mise à jour qui intégrera un mode boss rush au titre. De plus, une version physique est également en route dans les prochaines mois.

The Legend of Tianding est un jeu d'action à scrolling latéral à propos de Liao Tianding, légendaire héros du peuple taïwanais.

LE ROBIN DES BOIS TAÏWANAIS

Incarnez Liao Tianding (alias Liāu Thiam-Ting), justicier de Taipei, recherché par les autorités coloniales japonaises. Dans la peau de ce hors-la-loi légendaire, volez aux riches, nourrissez les pauvres et battez-vous au nom de la justice dans les rues de Taipei au début du XXe siècle.

Basé sur des événements, des situations et des personnages réels, The Legend of Tianding explore un lieu et une époque souvent ignorés, et les présente dans le style d'und BD chinoise traditionnelle.

COMBATS DE KUNG-FU

Affrontez les autorités coloniales avec style, armé d'un tantô, d'une écharpe nouée à votre ceinture et de techniques de kung-fu rapides comme l'éclair, dans des combats techniques et serrés. Exécutez des combos aériens de haute volée, dérobez les armes de vos ennemis, utilisez votre écharpe et votre grappin pour voler d'un bout à l'autre du champ de bataille... En bref, faites connaître à l'oppresseur le goût de l'effroi !

Croisez le fer avec des boss exceptionnels, comme de redoutables courtisanes, des hommes d'affaires cupides ou des chefs militaires, chacun avec leurs propres capacités explosives et attaques impitoyables : défi garanti !

TAIPEI AU TOURNANT DU XXe SIÈCLE

Explorez le quartier de Dadaocheng à Taipei, tel qu'il était en 1900. Traversez comme le vent des rues hautes en couleur, grimpez sur le toit d'un train lancé à toute vapeur et disparaissez dans des égouts obscurs, le tout dans le style rétro d'une BD chinoise traditionnelle.

UN TORRENT DE POWER-UPS

Prenez l'avantage et adaptez Liao Tianding à votre style de jeu en vous munissant de divers talismans ! Ces objets magiques donnent des bonus permettant par exemple de gagner plus de vie en mangeant, de récupérer plus vite votre endurance, ou même de réduire les dégâts encaissés.

JEU DES QUATRE COULEURS

Entre deux actes de rébellion, faites une pause à l'ombre d'un arbre avec ce jeu de société taïwanais traditionnel.