LEVEL-5 - Le Directeur Général du studio aimerait faire des jeux érotiques et violents

Le directeur général de Level-5 Akihiro Hino a surpris les joueurs à l'occasion d'une interview avec Goichi Suda, président de Grasshopper Manufacture. Alors que l'on connait le studio japonais pour des titres tout public comme Professeur Layton et Yo-Kai Watch, son Directeur a exprimé son souhait que l'entreprise puisse proposer du contenu plus adulte comprenant notamment des éléments violents et érotiques (à l'opposé de Goichi Suda qui quant à lui aimerait faire des jeux orienté tout public ).

Si je devais le dire en termes extrêmes, j'irais jusqu'à dire que je veux faire des choses comme des jeux érotiques et des jeux 18+ avec de la violence Oui, il y a un « monde anormal » à l'intérieur de moi, mais j'essaie de ne pas y aller, je fais seulement des choses à partir de la partie droite de mon esprit. Cependant, au fond, j’ai vraiment envie de visiter ce monde anormal. Je veux aller dans ce monde sombre et anormal, et je pense que j’y arriverai certainement. Une fois que je sentirai que Level-5 est stable et que j’ai la possibilité de faire ce que je veux… je le ferai.

Source : Denfaminicogamer