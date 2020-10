Rumeur : Level-5 abandonne l'Occident pour se recentrer sur le marché Japonais ?

C'est une petite bombe qui vient de retentir ce jour dans le monde du jeu vidéo. Selon le site Gameindustry, le studio Level-5 à l'origine de quelques petites perles comme les Professeur Layton, Inazuma Eleven ou encore Ni no kuni serait, d'après des sources proches du studio, entrain de procéder à la fermeture de ses branches occidentales basées aux Etats-Unis pour se recentrer sur le marché Japonais.

Lesdites sources indiquent en effet que les branches Level-5 International America et Level-5 Abby n'auraient pas eu de projet concret depuis maintenant un an, et qu'une vague de licenciements ait impacté une vingtaine d'employés au total sur les deux bureaux. Autre étrangeté, Yukari Hayakawa, présidente de Level-5 Abby aurait également quitté son poste en début d'année, bien que cela ne soit pas mentionné sur son profil LinkedIn.

Cette restructuration visant à se recentrer sur le marché Japonais ne garantis rien de bon quant à une localisation Occidentale des derniers titres de Level-5 comme Yo-Kai Watch 4 ou encore Inazuma Eleven : Great Road of Heroes. Tout ce qu'il reste à faire est d'attendre un communiqué officiel de la part du principal concerné, et voir si l'aventure Level-5 en Occident est définitivement terminée ou non. Affaire à suivre.

Source : Gamesindustry