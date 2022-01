Letters, a written adventure - Les mots prendront vie début février sur Nintendo Switch

Création de 5AM Games portée par l"éditeur PID Games, Letters, a written adventure se présente comme une aventure épistolaire à destination de l'eShop de la Nintendo Switch. Déjà repéré pour son design et son gameplay mettant en avant la magie des mots grâce à leur manipulation, le jeu vient d'officialiser sa date de sortie pour le 9 février 2022 sur l'eShop. Si nous regrettons que Letters, a written adventure n'ait pas le droit à une traduction en français (cela aurait été compliqué vu le genre), nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande au prix de 14,99€ sur l'eShop de la console.

Retour dans les années 90 pour un adorable voyage à travers les lettres manuscrites de Sarah. Découvrez ses amis, ses passions, ses obsessions et ses frustrations aussi. Suivez son évolution et accompagnez-la dans ses aventures émotionnelles rythmées par chacun de vos choix. Du papier aux ordinateurs, les mots on tous leur importance. Jouez de leur harmonie pour faire grandir Sarah, en apprenant à construire et déconstruire leur sens. Et si l'issue ne vous plaît pas, à vous de réécrire l'histoire.