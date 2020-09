Let's Sing Queen dévoile sa playlist complète

Commencez à faire vos vocalises ! Avec la sortie prochaine de Let's Sing Queen sur Nintendo Switch et supports concurrents, Ravenscourt et Voxler viennent de dévoiler officiellement les 30 titres qui seront inclus dans le jeu. Sans surprises, nous y retrouverons les musiques les plus connues du groupe comme We Will Rock You, Under Pressure ou encore The Show Must Go On pour ne citer qu'eux. Nous vous laissons retrouver l'intégralité des musiques incluses sur l'image ci-dessous, et vous donnons rendez-vous le 2 octobre 2020 pour chanter tous ensemble.

Modes de jeu : Classic : Performez en solo ou entre amis. Atteignez les notes justes pour gagner le maximum de points ! Serez-vous capable de battre le meilleur score ?

Relaxez-vous après votre session de chant à l’aide d’une liste de chansons pour la prochaine soirée groovy. Let’s Party : Le défi ultime pour votre soirée Let’s Sing ! Deux équipes de maximum quatre joueurs chacune et un seul micro par équipe s’affrontent sur des modes de jeu choisis au hasard pour déterminer qui sont les vraies stars. Caractéristiques principales : Une superbe playlist de 30 titres incroyables et inoubliables du groupe Queen, de « A Kind of Magic » à « Radio Gaga » en passant par « Bohemian Rhapsody ».

